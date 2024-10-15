Собянин: проект бюджета на 2025 год включает развитие цифровых технологий

В ближайшие 3 года в Москве продолжится цифровая трансформация, благодаря чему в столице вырастут доступность и качество услуг. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На сегодняшний день в городе работают свыше 90 цифровых проектов, которые используют искусственный интеллект. Среди проектов есть, например, медицинские сервисы в лучевой диагностике, транспортная система и голосовой помощник общегородского контакт-центра, уточнил мэр.

Еще в приоритете у правительства развитие цифровой платформы здравоохранения ЕМИАС, а также модернизация "Московской электронной школы" и сервиса "Цифровой учитель". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.