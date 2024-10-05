Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 00:00

Новости

Новости часа: в 2025 году завершатся работы по обновлению еще в 50 школьных зданиях

Новости часа: в 2025 году завершатся работы по обновлению еще в 50 школьных зданиях

Отопление в Москве начнут включать 7 октября

Сергей Собянин сообщил, что отопление в Москве начнут включать 7 октября

Новости часа: 44 жилых комплекса передали под заселение по реновации с начала года

Новости часа: "Банк технологий" предлагает более 500 разработок для бизнеса

Собянин рассказал об обновленной школе № 37 в Раменках

Мэр Москвы: 4,5 тыс экскурсий прошло этим летом на ВДНХ

Новости часа: в Москве выбрали лучших педагогов в рамках городского конкурса

Новости часа: Сергей Собянин поздравил московских педагогов с наступающим Днем учителя

Новости часа: Собянин заявил, что за лето на ВДНХ провели 5 тыс мероприятий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В следующем году завершатся работы по обновлению еще в 50 школьных зданиях. Об этом сообщил Сергей Собянин.

График движения поездов на МЦД-3 изменится в выходные из-за работ на путях, передает столичный Дептранс.

Более 600 человек переедут в новостройку по реновации в Пресненском районе , сообщает градостроительный комплекс.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика