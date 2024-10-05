05 октября, 00:00Новости
Новости часа: в 2025 году завершатся работы по обновлению еще в 50 школьных зданиях
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В следующем году завершатся работы по обновлению еще в 50 школьных зданиях. Об этом сообщил Сергей Собянин.
График движения поездов на МЦД-3 изменится в выходные из-за работ на путях, передает столичный Дептранс.
Более 600 человек переедут в новостройку по реновации в Пресненском районе , сообщает градостроительный комплекс.