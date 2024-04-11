В Москве зафиксирован рост делового туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В прошлом году столицу посетили 3,7 миллиона деловых туристов, что на 7% больше, чем годом ранее. Об этом заявил председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов в ходе выступления на ежегодном деловом форуме Buying Business Travel.

"Деловые поездки – одно из самых перспективных направлений развития туризма. В 2023 году среди 3,7 миллиона бизнес-туристов, посетивших Москву, – гости из регионов России, а также из Китая, Турции, Индии и других стран", – цитирует его РИА Новости.

Козлов отметил, что деловой туризм важен для столицы с точки зрения экономики, поскольку он охватывает многие смежные отрасли: от гостиничного сектора до индустрии развлечений. Более того, это источник возрастных туристов, ведь около 40% бизнес-гостей возвращаются в столицу, чтобы отдохнуть с семьей.

Председатель Мостуризма добавил, что в прошлом году российские деловые туристы в среднем тратили на 16% больше, чем люди, которые приезжали в город навестить своих друзей или родственников. Средний чек зарубежных деловых гостей вырос в 1,3 раза по сравнению с 2022 годом.

Для проведения деловых мероприятий, продолжил он, в столице насчитывается свыше 150 нестандартных локаций, среди которых музеи, парки, театры и другие. Так, в 2023 году в рамках ознакомительных показов Мостуризма представители отрасли и корпоративные заказчики осмотрели 13 таких локаций. В этом же году участники уже проинспектировали четыре уникальные MICE-площадки: Государственный исторический музей, усадьбу Разумовского, конгресс-центр технопарка "Сколково" и кинотеатр "Художественный", сказал Козлов.

Он подчеркнул, что запускается новый формат встреч в необычных локациях – "Московские гостиные", в рамках которых гости смогут увидеть на практике работу площадки и узнать о полезных проектах столичного правительства. Первая встреча состоится 16 апреля в Московском планетарии, где выступят представители департамента культуры Москвы, подытожил председатель Мостуризма.

Ранее сообщалось, что специалисты столичной туристической отрасли в 2023 году стали участниками бизнес-миссий 10 стран, организовали ознакомительные туры по Москве для четырех иностранных делегаций и присоединились к 15 международным выставкам. Благодаря этому было заключено около 2,5 тысячи международных контрактов.

Заммэра Наталья Сергунина прокомментировала, что туристический потенциал города представили в 14 городах мира, в том числе в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и других.