Путин призвал предоставить субсидии на туристические проекты

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В сфере туризма необходимо расширить возможности регионов, у которых фиксируется невысокий уровень социально-экономического развития. С соответствующим предложением выступил Владимир Путин во время совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов, передает РИА Новости.

"Как я говорил в послании, на эти регионы правительство должно обратить особое внимание, на создание здесь точек роста, поддержки деловой активности", – заявил президент РФ, добавив, что также необходимо распределять на данные субъекты РФ субсидии для реализации туристических проектов.

Ранее Путин заявил во время послания к Федеральному собранию, что к 2030 году на Байкале будет создан круглогодичный курорт с нулевым уровнем загрязнения. По его словам, в РФ также создадут фонд экологических и природоохранных объектов для поддержки гражданских инициатив.

