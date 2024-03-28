Собянин рассказал, как Москва привлекает талантливую молодежь в туротрасль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве начался прием заявок на участие в программе "Твой старт в туризме", подать ее смогут специалисты от 18 до 35 лет. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.



"Год назад в проекте участвовали только студенты профильных московских колледжей и вузов, а с 2024-го попробовать себя могут жители любого региона страны, любой профессии и уровня образования", – отметил мэр.

В ходе обучения молодые специалисты узнают о специфике турбизнеса в Москве и познакомятся с экспертами отрасли. После успешного прохождения тестирования участники получат электронный сертификат. Кроме того, им предложат посетить ярмарку вакансий в столице и встретиться с работодателями.

Ранее стало известно, что наиболее популярным туристическим направлением весны 2024 года у россиян стала Москва. Доля забронированных поездок в столицу составила 22,4% от общего числа. На втором месте оказался Санкт-Петербург – туда отправятся 14,5% человек. Третье место занял Сочи.