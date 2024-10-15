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15 октября, 13:00

Транспорт

Акция "День бесплатных парковок" пройдет на ВДНХ 20 октября

Акция "День бесплатных парковок" пройдет на ВДНХ 20 октября

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20 октября посетители ВДНХ смогут воспользоваться бесплатной парковкой в рамках специальной акции, сообщили в пресс-службе выставки.

Для участия необходимо припарковать автомобиль в период с 09:00 до 00:00, при этом заезд должен быть осуществлен в интервале с 09:00 до 23:00. Бесплатная парковка доступна на многоуровневом паркинге у КПП "Хованский", который рассчитан на 999 машино-мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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