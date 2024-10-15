Акция "День бесплатных парковок" пройдет на ВДНХ 20 октября

20 октября посетители ВДНХ смогут воспользоваться бесплатной парковкой в рамках специальной акции, сообщили в пресс-службе выставки.

Для участия необходимо припарковать автомобиль в период с 09:00 до 00:00, при этом заезд должен быть осуществлен в интервале с 09:00 до 23:00. Бесплатная парковка доступна на многоуровневом паркинге у КПП "Хованский", который рассчитан на 999 машино-мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.