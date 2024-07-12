Автоэксперт Хайцеэр: состояние руля поможет определить, скручен ли пробег автомобиля

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Стертые руль и сиденье, а также повреждения на днище кузова могут сигнализировать, что пробег у машины гораздо больше заявленного продавцом. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее стало известно, что зампред комитета ГД по безопасности от "Единой России" Анатолий Выборный обратился к главе МВД РФ с инициативой ввести наказание за скрученный пробег.

По словам эксперта, такой закон принесет только пользу.

"Если скручивать станет уголовно наказуемо, это охладит пыл многих продавцов, которые получают в виде своих клиентов доверчивых граждан", – пояснил Хайцеэр.

При этом он считает, что наказание должно быть достаточно суровым, так как скручивание пробега – в чистом виде мошенничество.



Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Оно опасно финансовыми потерями. Ведь человек, тратя деньги на автомобиль, рассчитывает на определенный срок его эксплуатации. Но когда машина внезапно ломается, то вместо движимого имущества он получает недвижимое, которое к тому же еще и просит достаточно внушительных вливаний, чтобы его "оживить".

Кроме того, из-за поломок, которые могут случиться по причине износа, опасности подвергаются жизни как водителя и пассажиров, так и пешеходов, отметил автоэксперт.

При этом специалист считает, что проблему в первую очередь нужно решать среди тех, кто хочет купить авто подешевле и не проверяет состояние машины должным образом. Самое элементарное – обратить внимание на руль, сиденье, коврик.

"Если они порядочно стерты, но продавец заявляет, что машина пробежала лишь 50 тысяч километров, это явный сигнал, что здесь что-то не так", – пояснил эксперт.

Также стоит присмотреться к состоянию лакокрасочного покрытия: если оно выцвело или есть повреждения по днищу кузова, это тоже может означать, что машина достаточно много проехала, отметил Хайцеэр.

Можно оценить и состояние видимых узлов и агрегатов, которые на маленьком пробеге не могут быть в плохом состоянии. Правда, сделать это смогут только специалисты.



Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Если человек, скажем так, не продвинутый пользователь, то лучше воспользоваться услугами экспертов. То есть, прежде чем покупать автомобиль, надо заехать на независимую станцию технического обслуживания. Там дадут экспертную оценку состояния машины и расскажут, каков ее реальный пробег.

"Лучше заплатить лишние деньги за диагностику, чем потом вместо потраченного миллиона рублей потратить еще миллион на ремонт", – заключил Хайцеэр.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускная способность составляет не менее 50% от установленного техрегламентом показателя. В пояснительной записке к документу говорится, что тонировка защищает от прямых солнечных лучей, которые негативно сказываются на зрении водителей.