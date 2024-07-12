Автоэксперт Хайцеэр: состояние руля поможет определить, скручен ли пробег автомобиля

12 июля, 16:28Транспорт
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Стертые руль и сиденье, а также повреждения на днище кузова могут сигнализировать, что пробег у машины гораздо больше заявленного продавцом. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Ранее стало известно, что зампред комитета ГД по безопасности от "Единой России" Анатолий Выборный обратился к главе МВД РФ с инициативой ввести наказание за скрученный пробег.
По словам эксперта, такой закон принесет только пользу.
"Если скручивать станет уголовно наказуемо, это охладит пыл многих продавцов, которые получают в виде своих клиентов доверчивых граждан", – пояснил Хайцеэр.
При этом он считает, что наказание должно быть достаточно суровым, так как скручивание пробега – в чистом виде мошенничество.
Кроме того, из-за поломок, которые могут случиться по причине износа, опасности подвергаются жизни как водителя и пассажиров, так и пешеходов, отметил автоэксперт.
При этом специалист считает, что проблему в первую очередь нужно решать среди тех, кто хочет купить авто подешевле и не проверяет состояние машины должным образом. Самое элементарное – обратить внимание на руль, сиденье, коврик.
"Если они порядочно стерты, но продавец заявляет, что машина пробежала лишь 50 тысяч километров, это явный сигнал, что здесь что-то не так", – пояснил эксперт.
Также стоит присмотреться к состоянию лакокрасочного покрытия: если оно выцвело или есть повреждения по днищу кузова, это тоже может означать, что машина достаточно много проехала, отметил Хайцеэр.
Можно оценить и состояние видимых узлов и агрегатов, которые на маленьком пробеге не могут быть в плохом состоянии. Правда, сделать это смогут только специалисты.
"Лучше заплатить лишние деньги за диагностику, чем потом вместо потраченного миллиона рублей потратить еще миллион на ремонт", – заключил Хайцеэр.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускная способность составляет не менее 50% от установленного техрегламентом показателя. В пояснительной записке к документу говорится, что тонировка защищает от прямых солнечных лучей, которые негативно сказываются на зрении водителей.