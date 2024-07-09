Автоэксперт Хайцеэр: в жару необходимо регулярно проверять в машине уровень антифриза

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В жаркую погоду нужно особенно тщательно следить за температурой в салоне машины, а также за состоянием кондиционера, рассказал Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что с 8 по 14 июля в Москве ожидается температура, близкая к 30 градусам. В выходные, 13-го и 14-го, столбики термометров могут вовсе подняться до 33 градусов.

По словам эксперта, в такую погоду перед поездкой необходимо проверить в автомобиле уровень антифриза и чистоту радиатора.



Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Если в жару не хватает антифриза, может произойти какая-то протечка, машина перегреется и есть большой риск поломки.

В свою очередь, защитить от перегрева салон поможет, например, тонировка в разрешенных законом пределах. Лобовое стекло лучше закрыть изнутри специальным отражающим экраном, а сам автомобиль в дневные часы парковать в тени.

"Если в авто есть кондиционер и климат-контроль, нужно обязательно проверять их исправность: фреон должен быть заправлен, также нигде не должно быть протечек", – добавил он.

Эксперт также рекомендовал перед поездкой на 1,5 минуты включать внутри машины охлаждение. При этом Хайцеэр подчеркнул, что разница между внутренней и уличной температурой не должна быть очень большой, так как можно простудиться.

Ранее председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин призвал не оставлять в салоне на жаре газовые баллончики, аэрозоли и другие подобные вещи: при перегреве они могут взорваться с эффектом, сопоставимым с небольшой гранатой.