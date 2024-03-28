Автоэксперт поддержал увеличение числа допустимых ошибок во время сдачи на права

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Необходимо увеличить число допустимых ошибок во время сдачи на права. Так считает автоэксперт Максим Кадаков по поводу изменений, касающихся сдачи экзамена и получения водительского удостоверения, которые вступят в силу 1 апреля, передает RT.

По словам специалиста, процент сдающих с первого раза слишком низок, и у кандидата в водители появится возможность все-таки сдать экзамен. Как он считает, на безопасность движения это никак не повлияет.

"Другое дело, что, как они сыграют в реальности, мы сможем узнать только после того, как это будет применяться на практике. Потому что любые послабления можно компенсировать строгостью приема экзаменаторов", – добавил Кадаков.

Он также прокомментировал запрет на сдачу экзамена для граждан, ранее лишенных прав. Автоэксперт обратил внимание, что прав лишают за какие-то серьезные прегрешения, поэтому, по его мнению, сперва нужно отбыть наказание, а потом начинать по-новому учиться или сдавать экзамен на знание ПДД.

Ранее вице-президент движения "Автомобилисты России" Леонид Ольшанский рассказал о новых законах для автомобилистов, вступающих в силу также с 1 апреля.

Изменения затронут порядок проведения экзаменов для получения водительских прав, а также порядок их выдачи. Эксперт уточнил, что такое нововведение пока не касается тех водителей, у которых к концу подходит срок прав.

С 1 апреля будущие водители, желающие сдать экзамен на знание ПДД и получить водительское удостоверение, должны будут предоставить СНИЛС. Если у гражданина отсутствует данный документ, то Госавтоинспекция будет запрашивать соответствующие сведения самостоятельно.

Также кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык таких иностранных документов, как паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав. Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения.