28 марта, 12:42Транспорт
Россиянам напомнили о скором изменении требований для получения водительских прав
Фото: Москва 24
С 1 апреля будущие водители, желающие сдать экзамен на знание ПДД и получить водительское удостоверение, должны будут предоставить СНИЛС, передает РИА Новости.
Уточняется, что исключением станут случаи, если на удостоверение претендуют сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России. Либо если члены их семей являются сотрудниками международных организаций и их представительств, аккредитованных при министерстве иностранных дел России, либо родственники не являются гражданами РФ и не имеют СНИЛС.
Кроме того, если у гражданина отсутствует данный документ, то Госавтоинспекция будет запрашивать соответствующие сведения самостоятельно.
Также кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык таких иностранных документов, как паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.
Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения.
Ранее вице-президент движения "Автомобилисты России" Леонид Ольшанский рассказал о новых законах для автомобилистов, вступающих в силу так же с 1 апреля. Изменения затронут порядок проведения экзаменов для получения водительских прав, а также порядок их выдачи изменятся. Эксперт уточнил, что такое нововведение пока не касается тех водителей, у которых к концу подходит срок прав.
Правила сдачи на водительские права изменят в РФ с 1 апреля