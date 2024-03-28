Россиянам напомнили о скором изменении требований для получения водительских прав

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С 1 апреля будущие водители, желающие сдать экзамен на знание ПДД и получить водительское удостоверение, должны будут предоставить СНИЛС, передает РИА Новости.

Уточняется, что исключением станут случаи, если на удостоверение претендуют сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России. Либо если члены их семей являются сотрудниками международных организаций и их представительств, аккредитованных при министерстве иностранных дел России, либо родственники не являются гражданами РФ и не имеют СНИЛС.

Кроме того, если у гражданина отсутствует данный документ, то Госавтоинспекция будет запрашивать соответствующие сведения самостоятельно.

Также кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык таких иностранных документов, как паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.

Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения.

Ранее вице-президент движения "Автомобилисты России" Леонид Ольшанский рассказал о новых законах для автомобилистов, вступающих в силу так же с 1 апреля. Изменения затронут порядок проведения экзаменов для получения водительских прав, а также порядок их выдачи изменятся. Эксперт уточнил, что такое нововведение пока не касается тех водителей, у которых к концу подходит срок прав.