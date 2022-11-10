12:52Транспорт
Южный вестибюль станции метро "Войковская" открыли для пассажиров
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Южный вестибюль станции столичного метро "Войковская" вновь открыт для пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Станция работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Ранее южный вестибюль "Войковской", к которому относятся выходы 4–7, закрывали по требованию полиции. Пассажиров просили пользоваться северным вестибюлем – выходами 1–3.
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