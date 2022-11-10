12:13 (обновлено 10.11.2022 12:30)Транспорт
Южный вестибюль станции "Войковская" закрыли по требованию полиции
Фото: Агентство "Москва"
Южный вестибюль станции "Войковская" Замоскворецкой линии метро закрыли по требованию полиции. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Речь идет о выходах 4–7. Пассажиров призвали пользоваться северным вестибюлем – выходами 1–3.
По состоянию на 12:29 по мск южный вестибюль станции "Войковская" снова открыт для пассажиров.
Ранее приостанавливалось движение на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги. Это было необходимо из-за остановки состава на станции Бескудниково по техническим причинам. Специалисты оперативно завершили работу.
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