Южный вестибюль станции "Войковская" закрыли по требованию полиции

Фото: Агентство "Москва"

Южный вестибюль станции "Войковская" Замоскворецкой линии метро закрыли по требованию полиции. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Речь идет о выходах 4–7. Пассажиров призвали пользоваться северным вестибюлем – выходами 1–3.

По состоянию на 12:29 по мск южный вестибюль станции "Войковская" снова открыт для пассажиров.

Ранее приостанавливалось движение на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги. Это было необходимо из-за остановки состава на станции Бескудниково по техническим причинам. Специалисты оперативно завершили работу.



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