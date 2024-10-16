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16 октября, 14:15

Транспорт

Армирование наклонного хода эскалаторов начали на станции "Академическая" Троицкой линии

Армирование наклонного хода эскалаторов начали на станции "Академическая" Троицкой линии

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На станции "Академическая" Троицкой линии столичного метро начали армирование наклонного хода будущих эскалаторов первого вестибюля. Также там ведутся работы по обратной засыпке.

По словам главного специалиста производственного отдела АО "Мосинжпроект" Алексея Шерешовеца, основными особенностями строительства данной станции являются плотная городская застройка и конструкции действующей одноименной Калужско-Рижской линии, которая находится на расстоянии порядка 40 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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