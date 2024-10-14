Около 1,6 тыс жителей ЮВАО переедут в три новостройки по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Почти 1,6 тысячи жителей Юго-Восточного административного округа приступили к переселению по программе реновации в третьем квартале этого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Горожане переедут из девяти старых домов в три новостройки в районах Южнопортовый и Люблино.

"Около 1,1 тысячи человек уже определились с выбором квартир и оформляют необходимые документы. Еще около 500 москвичей, получивших предложения от города в конце сентября, продолжают осматривать предложенное жилье", – добавил Гаман.

В сентябре свыше 800 жителей столицы начали переселение из старого жилья в новостройку по адресу улица Совхозная, дом 55, корпус 1. Только за первую неделю квартиры выбрали порядка 420 человек.

В новостройках горожанам предоставляют квартиры с улучшенной отделкой, которая полностью соответствует стандартам программы реновации. Сотрудники центров информирования населения помогают новоселам оформить все необходимые документы. Эти центры расположены на первых этажах новых домов.

Юго-восток Москвы является одним из лидеров как по переселению горожан по программе реновации, так и по объему строящегося жилья, отметил глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Так, на сегодня в ЮВАО расселены 133 жилых дома, 76 из которых демонтированы. На их месте уже возводят новостройки в рамках программы реновации", – рассказал он.

Власти города планируют построить и спроектировать 7 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации в течение ближайших трех лет. На реализацию этой цели в проекте бюджета заложено 1,2 триллиона рублей.

С начала 2024 года в столице было реализовано более 200 нежилых помещений на первых этажах новостроек, которые предназначены для развития малого и среднего бизнеса. Там будут располагаться объекты торговли и сервиса, а также центры культурного, спортивного и социального значения.