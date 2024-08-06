Два человека пострадали в результате давки в аэропорту Кольцово

Фото: телеграм-канал Readovka

Два человека пострадали в результате давки в екатеринбургском аэропорту Кольцово, следует из сообщения пресс-службы авиагавани в телеграм-канале.

Там объяснили, что минувшей ночью аэропорт принимал сразу несколько самолетов с зарубежных курортов.

"В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля", – уточнили в публикации.

Специалисты здравпункта оказали помощь двум упавшим и получившим травмы во время давки.

По некоторым данным, паника и давка в очереди на паспортный контроль в Кольцово началась из-за того, что кто-то из пассажиров крикнул, что началась стрельба. При этом в пресс-службе аэропорта опровергли информацию о происшествии.

Сотрудникам удалось быстро урегулировать ситуацию. Сейчас воздушная гавань функционирует в обычном режиме.

Транспортная полиция, в свою очередь, начала просматривать камеры видеонаблюдения, чтобы установить все детали инцидента, а уральская транспортная прокуратура организовала проверку.

