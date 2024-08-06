Паника и давка возникли в аэропорту Кольцово

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Паника и давка возникли в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Сотрудники быстро урегулировали ситуацию, сообщили в пресс-службе аэропорта.

До этого в Сети появились сообщения, что в Кольцово один из пассажиров выкрикнул о стрельбе, а затем были "слышны хлопки".

"Кто-то из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме", – передает РИА Новости сообщение авиагавани.

При этом информацию о стрельбе представители аэропорта не подтвердили.

Правоохранители просмотрят записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить причины случившегося, сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО. В настоящее время специалисты опрашивают сотрудников аэропорта и свидетелей.

Уральская транспортная прокуратура также организовала проверку.

Ранее пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета Air India рейсом из Дели в Сан-Франциско столкнулись с проблемой оплаты в аэропорту. Их разместили в стерильной зоне международных воздушных линий. У них был доступ в магазин беспошлинной торговли Duty Free, но не работали банковские карты в российской системе.

