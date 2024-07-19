Пассажиры севшего в Красноярске Boeing столкнулись с проблемой оплаты

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Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета Air India рейсом из Дели в Сан-Франциско испытывают проблемы с оплатой в аэропорту, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиагавани.

По его словам, пассажиры находятся в стерильной зоне международных воздушных линий. У них есть доступ в магазин беспошлинной торговли Duty Free, но не работают банковские карты в российской системе.

"Поэтому часть из них рассчитывается наличными в валюте. Наверное, магазины чуть подориентировались, нашли какой-нибудь размен, но ночью давали сдачу рублями", – уточнил собеседник.

Он также сообщил, что половина пассажиров самолета Air India оказалась вегетарианцами, для них специально готовят еду. Часть еды предоставляет аэропорт в качестве поддержки, а часть компания Streamline, занимающаяся обеспечением полетов.

Boeing запросил незапланированную посадку в Красноярске вечером 18 июля. Причиной для этого послужила сработавшая в багажном отсеке сигнализация. Экипаж самолета доложил об инциденте около 18:30. В этот момент лайнер находился на высоте около 11 километров.

Спустя некоторое время сотрудники МЧС по Красноярскому краю заявили, что специалисты не выявили внешних повреждений самолета Air India. Возгораний на борту также не было обнаружено. При этом в самолете находились 252 человека, которых впустили в здание аэропорта. Медицинская помощь не потребовалась никому из них.

Этот случай стал уже второй внеплановой посадкой рейса Air India на территории России чуть более чем за год. Так, летевший из Дели в Сан-Франциско Boeing 777-200 LR 6 июня 2023 года совершил экстренную посадку в Магадане. В тот раз к этому привела неисправность одного из двигателей. Тогда на борту находились 220 пассажиров. Они продолжили перелет после пересадки на резервный борт Air India спустя 39 часов ожидания.

