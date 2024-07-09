В Махачкале 1,2 тысячи участников беспорядков в аэропорту привлечены к ответственности

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К административной ответственности привлечены 1,2 тысячи участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года. Об этом заявил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, передает ТАСС.

"Посмотрите, что произошло после событий в аэропорту. 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах", – сказал Магомедов на встрече с активом в Сергокалинского района.

Вечером 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Она скандировала антиизраильские лозунги.

На фоне произошедшего был временно закрыт аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков заведено уголовное дело. Правоохранители задержали 201 гражданина, на 155 из них составлены административные материалы.

По статье о неповиновении правоохранителям к ответственности привлекли 82 человека, за мелкое хулиганство – 107 граждан, а за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга – 17 человек.