Путин заявил, что власти РФ отреагируют на события в Дагестане в соответствии с законом

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Российские власти отреагируют на события в Дагестане в соответствии с законом. Об этом Владимир Путин заявил во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ.

Комментируя события в Махачкале, он подчеркнул, что "легко вбросить искру" на фоне происходящего. Президент признался, что, когда смотришь на "страдающих окровавленных детей", сжимаются кулаки, появляются слезы, что является нормальной реакцией.

По его мнению, еврейские погромы попытались организовать западные деятели, которые при этом якобы поддерживают Израиль. Сделали они это руками своей агентуры с Украины. Подобное он назвал "невероятным свинством".

Отмечается, что такое нельзя считать двойными стандартами, это "извращение сознания". Путин отметил, что это указывает на то, что Запад преследует собственные интересы, а не третьих народов и третьих стран. В данном случае – интерес борьбы с Россией и "раскачки" страны изнутри.

Президент подчеркнул, что подобные ситуации недопустимы в РФ, которая является многонациональной страной. Он призвал воспринимать происходящее с "ясной головой".

"Надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине", – заявил он.

Между тем реакция мусульманского духовенства на события в Дагестане, по его мнению, была быстрой и убедительной, он поблагодарил за нее. Лидер РФ также выразил уверенность, что подобные события не являются тенденцией для Дагестана.

29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как там сел самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа в поисках прибывших израильтян. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

На фоне ситуации было возбуждено уголовное дело. Полиция определила свыше 150 участников беспорядков, 83 из них были задержаны.

Комментируя ситуацию, Белый дом сравнил беспорядки в аэропорту республики с еврейскими погромами в Российской империи. На это ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала слова администрации президента США провокацией для разжигания национализма.

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