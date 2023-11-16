После беспорядков в аэропорту Махачкалы арестовали 17 человек

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Общее число арестованных по обвинению в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы составило 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении них избрали меру пресечения в среднем на 1 месяц 25 суток.

Обвиняемые и их защитники уже обжаловали решения суда. Верховный суд Дагестана уже рассмотрел девять материалов – их всех оставили в силе.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации тогда приняли решение временно закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали 201 гражданина, на 155 из них составлены административные материалы.

По статье о неповиновении правоохранителям к ответственности привлекли 82 человека, за мелкое хулиганство – 107 граждан, а за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга – 17 человек.

