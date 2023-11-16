16 ноября, 16:17Происшествия
После беспорядков в аэропорту Махачкалы арестовали 17 человек
Фото: 123RF/flynt
Общее число арестованных по обвинению в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы составило 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.
В отношении них избрали меру пресечения в среднем на 1 месяц 25 суток.
Обвиняемые и их защитники уже обжаловали решения суда. Верховный суд Дагестана уже рассмотрел девять материалов – их всех оставили в силе.
Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.
В Росавиации тогда приняли решение временно закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали 201 гражданина, на 155 из них составлены административные материалы.
По статье о неповиновении правоохранителям к ответственности привлекли 82 человека, за мелкое хулиганство – 107 граждан, а за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга – 17 человек.
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