Полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Фото: телеграм-канал SHOT

Правоохранители задержали 201 человека за нарушение общественного порядка в аэропорту Махачкалы. Об этом рассказал начальник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

"Полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы. Также правоохранителями установлено 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители", – приводятся его слова в телеграм-канале "МВД Медиа".

Кроме того, в полиции уточнили, что по статье о неповиновении правоохранителям к ответственности привлекли 82 человека, за мелкое хулиганство – 107 граждан, а за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга – 17 человек.

29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как там сел самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа в поисках прибывших израильтян. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

На фоне ситуации было возбуждено уголовное дело.

Комментируя ситуацию, Белый дом сравнил беспорядки в аэропорту республики с еврейскими погромами в Российской империи. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова администрации президента США провокацией для разжигания национализма.



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