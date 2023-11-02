Кремль поддержал Меликова по теме наведения порядка после событий в Дагестане

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Кремль поддерживает позицию главы Дагестана Сергея Меликова в вопросах наведения порядка в регионе после событий в аэропорту Махачкалы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на слова Меликова о том, что виновных привлекут к ответственности, однако "гоняться за ведьмами" никто не будет.

"Это глава региона, это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента", – сказал Песков.

Ранее Сергей Меликов доложил Владимиру Путину о том, какое наказание грозит организаторам и участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он заявил, что ответственность за беспорядки должны понести только те, кто громил витрины и нападал на полицейских.

По его словам, виновные не должны уйти от ответственности, а тот, кто не виноват, не должен этой ответственности подвергнуться. Меликов сказал президенту России, что к ответственности будут привлечены те, кто подпадает под соответствующие статьи Уголовного или Административного кодекса.

Ранее политик прокомментировал просьбу чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова и поддержавшего его бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о прощении устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы. Меликов отметил, что никто не требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь, так как там были и обычные пассажиры. Однако кто-то должен ответить за беспорядки, из-за которых трое полицейских находятся в больницах, подчеркнул он.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 из них задержаны.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.