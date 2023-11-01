Хабиб Нурмагомедов призвал простить устроивших беспорядки в Махачкале

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов призвал простить устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной и признанной экстремистской на территории РФ).

Боец сделал репост публикации, в котором чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов обратился к местным властям с просьбой не ломать "судьбы молодых ребят и показательно их наказывать". В сообщении также звучал призыв к "открытому диалогу с народом".

"Аллах прощающий и любит прощающих", – написал Нурмагомедов под постом.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября. В этот день из Израиля в авиагавань приземлился самолет. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди скандировали антиеврейские лозунги.

МВД возбудило уголовное дело. Полиция зафиксировала более 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны.

По последней информации Минздрава, в больницах Дагестана остаются четверо пострадавших. Среди них – трое полицейских.

Суд арестовал семь человек за участие в беспорядках.



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