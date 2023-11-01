01 ноября, 17:36Происшествия
Хабиб Нурмагомедов призвал простить устроивших беспорядки в Махачкале
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов призвал простить устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной и признанной экстремистской на территории РФ).
Боец сделал репост публикации, в котором чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов обратился к местным властям с просьбой не ломать "судьбы молодых ребят и показательно их наказывать". В сообщении также звучал призыв к "открытому диалогу с народом".
"Аллах прощающий и любит прощающих", – написал Нурмагомедов под постом.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября. В этот день из Израиля в авиагавань приземлился самолет. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди скандировали антиеврейские лозунги.
МВД возбудило уголовное дело. Полиция зафиксировала более 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны.
По последней информации Минздрава, в больницах Дагестана остаются четверо пострадавших. Среди них – трое полицейских.
Суд арестовал семь человек за участие в беспорядках.
В столице Иордании массовые протесты переросли в беспорядки
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