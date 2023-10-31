Число арестованных за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы достигло 7

Фото: телеграм-канал "МВД медиа"

Число участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые были арестованы, достигло семи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы Верховного суда региона Зарему Мамаеву.

Карабудахкентский районный суд Дагестана рассмотрел еще два дела по статье "Мелкое хулиганство".

"Назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток. Они проживают в Махачкале", – говорится в сообщении.

31 октября Советский районный суд города признал пятерых участников массовых беспорядков виновными в мелком хулиганстве. Их арестовали на срок от шести до 10 дней.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября. В этот день из Израиля в авиагавань приземлился самолет. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди скандировали антиеврейские лозунги.

МВД возбудило уголовное дело. Полиция зафиксировала более 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны.

По последней информации Минздрава, в больницах Дагестана остаются четверо пострадавших. Среди них – трое полицейских.

Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров рассказал, что сумма ущерба аэропорту Махачкалы после беспорядков составляет 285 миллионов рублей. Он поделился, что подсчет все еще продолжается.

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