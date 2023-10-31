Песков заявил об усилении мер по борьбе с вмешательством в дела России извне

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

По итогам большого совещания Владимира Путина, которое прошло 30 октября, будут приняты меры по усилению противодействия вмешательства в дела России извне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По составу участников можно догадаться, что речь пойдет об усилении мер по противодействию того самого вмешательства извне, в том числе информационных внешних манипуляций", – отметил он.

При этом пресс-секретарь президента РФ заявил, что раскрыть детали о принятых решениях на совещании не может, так как оно проходило в закрытом формате.

Кроме того, Песков сообщил, что произошедшая в аэропорту Махачкалы ситуация будет проанализирована для того, чтобы исключить возможность ее повторения в дальнейшем.

"Соответствующие органы будут предпринимать следственные действия, и после этого будет ситуация анализироваться", – добавил он.

Ранее Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины посредством помощи Запада. Он уточнил, что в Киеве "на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера".

Вместе с тем президент РФ поручил руководителям регионов и профильным ведомствам принимать своевременные меры по защите конституционного строя России, прав граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась люди в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция выявила свыше 150 участников беспорядков, 60 из них задержаны.

В Минздраве уточнили, что в больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

Глава республики Сергей Меликов заявил, что беспорядками в аэропорту могли "оперировать" с территории Украины.

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне