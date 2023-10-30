Беспорядки в Махачкале были инспирированы через соцсети с Украины – Путин

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Владимир Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины посредством помощи Запада. Об этом президент сообщил на совещании по ситуации в Дагестане.

Президент РФ усомнился в том, что все высокопоставленные кураторы Киева в курсе, чем занимаются их подопечные, которые разжигают погромы в России.

По его словам, украинская сторона под руководством Запада намерена инспирировать беспорядки на территории РФ. Он уточнил, что в Киеве "на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера".

"Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях, а сегодня под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России", – уточнил Путин.

Вместе с тем он поручил руководителям регионов и профильным ведомствам принимать своевременные меры по защите конституционного строя РФ, прав граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция выявила свыше 150 участников беспорядков, 60 из них задержаны.

В Минздраве уточнили, что в больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

Глава республики Сергей Меликов добавлял, что беспорядками в аэропорту могли "оперировать" с территории Украины.

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