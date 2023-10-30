Меликов предложил участникам событий в Махачкале добровольно отправиться на СВО

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы отправиться добровольцами в зону проведения спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

По его словам, пока в стране нет граждан, которых отправляли в зону проведения СВО после задержания за правонарушение. Он подчеркнул, что люди, которые выполняют задачи боевые в интересах России, должны делать это осознанно.

"Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер нет", – сказал Меликов.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.