В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших в результате беспорядков

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В больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших из-за беспорядков, произошедших накануне в аэропорту Махачкалы. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава республики.

"Двое из них в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговых травм", – сказано в заявлении ведомства.

Кроме того, в министерстве отметили, что многие раненые являются полицейскими. Так, четверо из пяти пострадавших, находящихся в больнице, являются сотрудниками полиции.

По информации Минздрава, 18 гражданам, которые также пострадали в результате акции протеста в аэропорту Махачкалы, была оказана амбулаторная помощь. После их отпустили домой, так как у них диагностировали легкие повреждения.

При этом источник в полиции сообщил RT, что МВД Дагестана начало усиление безопасности вокруг аэропорта еще в 13:00 29 октября, до начала беспорядков. Так, на место были высланы 30 сотрудников правоохранительных органов.

По информации, сотрудники полиции узнали о готовящихся беспорядках после обращения одной из жительниц Москвы, которая увидела в соцсетях сообщения с призывами о выдворении израильтян из Дагестана.

Издание добавило, что вечером, когда толпа разрослась до 1,2 тысячи человек, к аэропорту направили еще около 500 сотрудников полиции уже из соседних городов.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.