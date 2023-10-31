Кадыров приказал силовикам жестко подавлять возможные беспорядки в Чечне

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Чеченский лидер Рамзан Кадыров приказал силовикам жестко подавлять любые возможные беспорядки в регионе. Об этом он сказал на совещании в правительстве Чечни, на котором присутствовали сотрудники полиции и Росгвардии.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, четвертый выстрел сделайте в лоб", – цитирует его РИА Новости.

Ранее глава республики сообщил, что в ночь на 30 октября в Чечне была пресечена попытка провокации через фейковые призывы на фоне массовых беспорядков в Дагестане. По словам Кадырова, силы полиции и Росгвардии были приведены в готовность для реагирования на любую попытку провокации.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция выявила свыше 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны.

В Минздраве уточнили, что в больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.



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