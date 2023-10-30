Кадыров сообщил о пресечении попытки провокации в Чечне на фоне беспорядков в Дагестане

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ночь на понедельник, 30 октября, в Чечне была пресечена попытка провокации через фейковые призывы на фоне массовых беспорядков в Дагестане. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

"Попытка подобной провокации была очень оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чеченской Республике. СМИ региона во главе с министром по национальной политике, внешним связям печати и информации Ахмедом Дудаевым вовремя обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий", – сообщил он.

Кадыров подчеркнул, что силы полиции и Росгвардии были приведены в готовность для реагирования на любую попытку провокации. По словам Кадырова, несмотря на то, что "израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей", нельзя расшатывать ситуацию изнутри России, идя на поводу у врагов страны.

Глава Чечни отметил, что необходимо соблюдать порядок на своей земле, а действия, подобные беспорядкам в Дагестане, будут очень жестко пресекаться.

Накануне в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

МВД возбудило по факту произошедшего уголовное дело. Полиция выявила свыше 150 участников беспорядков, 83 из них были задержаны.

Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины. Президент поручил руководителям регионов и профильным ведомствам принимать своевременные меры по защите конституционного строя РФ и межрелигиозного согласия.

В столице Иордании массовые протесты переросли в беспорядки