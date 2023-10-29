Кадыров заявил, что израильский фашизм в отношении Палестины не уступает гитлеровскому

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Израильский фашизм сегодня в отношении Палестины по своей жестокости ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем телеграм-канале он опубликовал видео с детьми из Палестины, которые обратились к Кадырову за помощью.

"Душа разрывается от той жестокости, которую эти детские глаза вынуждены видеть ежедневно в результате израильских обстрелов. Они ее, эту жестокость, не только видят, они ее испытывают на себе", – написал глава Чечни.

Кадыров заявил, что жертвами "сионистского акта геноцида" стали несколько тысяч мирных жителей. Те стороны, которые ратовали за права человека, нисколько не осуждают Израиль, а, наоборот, оказывают ему всяческую помощь, добавил он.

"Но что мне сказать этим детям? Что возомнившее себя хозяином мира НАТО по любой отмашке США всегда проливает кровь людей по всей планете? Утешат ли истощенных от нехватки еды и воды, страдающих под бомбами детей такие слова?" – сообщил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что региональный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова будет и в дальнейшем оказывать посильную помощь жителям Палестины. На данный момент уже готов объем помощи для 20 тысяч семей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

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