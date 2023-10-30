В Дагестане опровергли сообщения о погибшем в ходе беспорядков полицейском

Фото: ТАСС/АР

Распространенная в Сети информация о гибели сотрудника правоохранительных органов в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы не соответствует действительности. Об этом рассказала глава пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Зарина Агмадова, слова которой приводит РИА Новости.

"Все пострадавшие живы", – подчеркнула Агмадова.

В правоохранительных органах тоже подтвердили, что информация о погибшем является ложной.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что люди выкрикивали антиизраильские лозунги.

По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

Минздрав сообщал, что в больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших, двое из них пребывают в тяжелом состоянии.

В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы могли "оперировать" с территории Украины.



В столице Иордании массовые протесты переросли в беспорядки