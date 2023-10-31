Глава Дагестана сообщил, что призывы к беспорядкам в соцсетях появились заранее

Фото: ТАСС/Рамазан Рашидов

Призывы собраться в аэропорту Махачкалы появились в соцсетях после того, как рейс из Тель-Авива уже взлетел. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире "Соловьев Live".

По его словам, беспорядки в аэропорту Махачкалы готовились заранее, напомнив, что регулярные рейсы вылетали из Тель-Авива в Дагестан еще с 7 октября.

"Не первый рейс заблокирован был, не первая партия пассажиров из Израиля вызвала какое-то недовольство. Почему? Да потому что, наверное, необходимо было определенное время на подготовку этой акции", – отметил он.

Также Меликов утверждает, что за 2 часа до прилета самолета из Тель-Авива в соцсетях появилась инструкция для жителей Дагестана по поведению в аэропорту, состоящая из 19 пунктов. В них прописывались конкретные действия в отношении полицейских, а также высказывания и лозунги, из-за которых на участников акции могли завести дело.

При этом глава региона подчеркнул, что на данный момент правоохранительные органы до сих пор проводят задержания тех, кто причастен к этому инциденту.

"На вчерашний день было еще около 60 задержанных. Сколько задержаний произведено сегодня, я, честно говоря, и не пытаюсь эту цифру поймать, это работа оперативных органов", – добавил он.

Ранее Меликов сообщил, что виновные в беспорядках в аэропорту Махачкалы получат заслуженное наказание и снисхождения не будет никому. При этом глава региона предположил, что в толпу могли попасть и случайные люди, которые искренне сопереживали жителям Палестины, поэтому расследовать каждого будут индивидуально.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция выявила свыше 150 участников беспорядков, 60 из них задержаны.

В Минздраве уточнили, что в больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

Глава республики Сергей Меликов добавлял, что беспорядками в аэропорту могли "оперировать" с территории Украины.