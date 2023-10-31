Глава Дагестана заявил, что снисхождения участникам беспорядков не будет

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Виновные в беспорядках в аэропорту Махачкалы получат заслуженное наказание, и снисхождения не будет никому. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем видеообращении к жителям республики.

Как он утверждает, по многим фактам уже заведены уголовные дела. При этом глава региона предположил, что в толпу могли попасть и случайные люди, которые искренне сопереживали жителям Палестины, поэтому расследовать каждого будут индивидуально.

"Но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам", – добавил Меликов.

По его словам, законность и порядок в Дагестане будут реализованы в полной мере.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция выявила свыше 150 участников беспорядков, 60 из них задержаны.

В Минздраве уточнили, что в больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

Глава республики Сергей Меликов добавлял, что беспорядками в аэропорту могли "оперировать" с территории Украины.