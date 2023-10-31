Госдума намерена разобраться в наличии фактов иностранного влияния на события в Махачкале

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Госдума будет разбираться в наличии фактов иностранного влияния на беспорядки в Махачкале, заявил председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.

"Госдума даст протокольное поручение комитетам по информполитике и безопасности разобраться в наличии фактов иностранного информационного влияния на события в Махачкале 29 октября", – говорится в его публикации.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция выявила свыше 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны.

В Минздраве уточнили, что в больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

По информации главы республики Сергея Меликова, призывы собраться в аэропорту Махачкалы появились в Сети после того, как рейс из Тель-Авива уже взлетел.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины посредством помощи Запада.



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