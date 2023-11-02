Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников беспорядков в Махачкале

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Глава Дагестана Сергей Меликов доложил Владимиру Путину о том, какое наказание грозит организаторам и участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции.

"Я призываю не к тому, чтобы без суда и следствия всех подвергнуть наказанию. Я призываю <...> объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей", – сказал он.

Меликов уточнил, что сказал президенту России о том, что к ответственности будут привлечены те, кто подпадает под соответствующие статьи Уголовного или Административного кодекса.

"Виновные не должны уйти от ответственности, а тот, кто не виноват, не должен этой ответственности подвергнуться", – заключил он.

Ранее политик прокомментировал просьбу бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о прощении устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы. Меликов отметил, что никто не требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь, так как там были и обычные пассажиры.

Однако кто-то должен ответить за беспорядки, из-за которых 3 полицейских находятся в больницах, подчеркнул он. Ранее Нурмагомедов сделал репост публикации, в котором чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов попросил не ломать "судьбы молодых ребят и показательно их наказывать".

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 из них задержаны.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.