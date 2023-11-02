Меликов ответил на слова Нурмагомедова о прощении после беспорядков в аэропорту

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал просьбу бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о прощении устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС.

"Я глубоко уважаю Хабиба <...>, я лично с ним знаком и приветствую его обращение. Но я понимаю, что он это заявление делал, прочитав некий контекст моих выступлений", – заявил он.

Меликов отметил, что никто не требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь, так как там были и обычные пассажиры.

Он подчеркнул, что перед законом ответят те участники беспорядков, из-за которых трое сотрудников полиции находятся на больничных койках.

"За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. <...> Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, <...> наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников", – заявил Меликов.

Ранее Нурмагомедов сделал репост публикации, в котором чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов обратился к местным властям с просьбой не ломать "судьбы молодых ребят и показательно их наказывать". В сообщении также звучал призыв к "открытому диалогу с народом".

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.