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30 октября, 09:54

Происшествия

Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям правовую оценку", – сказано в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что в различных аккаунтах в соцсетях публиковались призывы к организации массовых беспорядков, а также к выходу жителей Дагестана на протестные акции в районе аэропорта Уйташ (Махачкала).

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.

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