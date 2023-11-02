Захарова назвала провокацией слова Белого дома о беспорядках в Махачкале

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией для разжигания национализма заявление Белого дома, в котором беспорядки в Махачкале сравнились с еврейскими погромами в Российской империи. Об этом сообщает ТАСС.

"Подобные заявления, которые были сделаны в Белом доме, – очередная провокация, которая нацелена на разжигание националистических чувств", – прокомментировала она слова Соединенных Штатов о погромах в Дагестане.

Дипломат добавила, что эту ситуацию МИД РФ рассматривает как еще одну попытку дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее Захарова рассказала о "бандеровском почерке" в организации беспорядков в Махачкале. Она считает, что произошедшее – пример того, как украинские спецслужбы пытаются осуществить подрывную деятельность.

Представитель ведомства отметила, что такие провокации готовятся для запугивания народа и подрыва политической ситуации в стране.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как там сел самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа в поисках прибывших израильтян. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция определила свыше 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны.

В Минздраве добавили, что в больницах Дагестана находятся пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

Как рассказал глава республики Сергей Меликов, призывы собраться в аэропорту появились в интернете после того, как рейс из Тель-Авива уже взлетел.

Также Владимир Путин сообщил, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины посредством западной помощи.

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