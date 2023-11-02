Захарова рассказала о "бандеровском почерке" в организации беспорядков в Махачкале

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Подготовка беспорядков в аэропорту Махачкалы является примером того, как спецслужбы Украины пытаются осуществить подрывную деятельность. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, она заявила, что в организации акций протеста в Дагестане заметен "бандеровский почерк".

"Обратили внимание на стремление устроить резню на межнациональной почве и расправиться с ни в чем не повинными людьми", – отметила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ рассказала, что такие провокации готовятся для того, чтобы запугать народ и подорвать политическую ситуацию в стране.

Ранее председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Госдума будет разбираться в наличии фактов иностранного влияния на беспорядки в Махачкале.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция выявила свыше 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны.

В Минздраве уточнили, что в больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

По информации главы республики Сергея Меликова, призывы собраться в аэропорту Махачкалы появились в Сети после того, как рейс из Тель-Авива уже взлетел.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины посредством помощи Запада.

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