Пусконаладка тягово-понизительной подстанции началась на станции метро "Корниловская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пусконаладочные работы тягово-понизительной подстанции стартовали на станции "Корниловская" строящейся Троицкой линии метро. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что на станции активно идет устройство инженерных сетей. Проект включает 54 инженерные системы и почти 3,7 тысячи единиц основного оборудования. Тягово-понизительная подстанция состоит только из комплектующих российского производства.

Сейчас специалисты установили основное оборудование и выполняют его обвязку кабелями и проводами. Следующим этапом станут наладка и испытание высоковольтной и силовой техники, уточнил Ефимов.

По словам главы столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, на "Корниловской" уже смонтировано порядка 40% электрического и слаботочного кабеля. Вместе с этим проводится монтаж трубопроводов и воздуховодов, а также устройство наружных сетей.

По технологии эксплуатации на тягово-понизительной подстанции уложены полимерные полы для надлежащего уровня беспыльности, водостойкости и антистатичности. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Сергей Жуков назвал тягово-понизительную подстанцию "энергетическим сердцем" станции.

Ранее Сергей Собянин сообщил о высокой степени готовности "Корниловской". С его слов, в данный момент идет благоустройство территории, отделка пассажирской зоны и внутренних помещений.

Также на станции "Новомосковская" на 80% завершены архитектурно-отделочные работы. Сейчас строители заканчивают возведение основных конструкций.