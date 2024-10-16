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Новости

16 октября, 13:30

Новости

Собянин: за три года в Москве планируется построить 259 км новых дорог

Собянин: за три года в Москве планируется построить 259 км новых дорог

Новости часа: еще 259 километров дорог планируется ввести в Москве в 2025–2027 годах

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Щукине

Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Щукине

Собянин: за три года в Москве планируется построить 259 км новых дорог

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Новости часа: расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%

Почти 260 километров дорог и 45 искусственных сооружений введут в работу в Москве в ближайшие три года. О знаковых объектах, которые профинансируют из городского бюджета, в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Адресную инвестиционную программу утвердили в столичном правительстве. Так, например, соединят южное направление Московского скоростного диаметра и автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, возведут мосты через Москву-реку в районе Берегового проезда и улицы Мясищева, приведут в порядок Симоновскую и Карамышевскую набережные, а также набережную Москвы-реки от Филевского парка до "Мастерской Фоменко".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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