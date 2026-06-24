Трамп заявил, что европейские союзники по НАТО подвели США в ходе войны с Ираном

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Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме выразил глубокое разочарование позицией европейских союзников по НАТО в контексте конфликта с Ираном.

По словам американского лидера, союзники фактически подвели Соединенные Штаты, отказавшись оказать необходимую поддержку. Глава Белого дома лично перечислил государства, чье поведение вызвало у него наибольшее разочарование.

"Я был разочарован Италией. Я был разочарован Великобританией. Мы были разочарованы Германией и Францией", – заявил он.

Отдельной критике подверглась Испания, ситуацию с которой президент США охарактеризовал как "просто кошмар", в том числе, по его словам, с точки зрения самого генсека НАТО. Трамп пояснил, что испанская сторона отказывается нести финансовое бремя.

При этом американский лидер подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах Вашингтону не требуется материальная помощь союзников. Трамп заявил, что ждет от них в первую очередь лояльности.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.