Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 23:58

Политика

Трамп заявил, что европейские союзники по НАТО подвели США в ходе войны с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме выразил глубокое разочарование позицией европейских союзников по НАТО в контексте конфликта с Ираном.

По словам американского лидера, союзники фактически подвели Соединенные Штаты, отказавшись оказать необходимую поддержку. Глава Белого дома лично перечислил государства, чье поведение вызвало у него наибольшее разочарование.

"Я был разочарован Италией. Я был разочарован Великобританией. Мы были разочарованы Германией и Францией", – заявил он.

Отдельной критике подверглась Испания, ситуацию с которой президент США охарактеризовал как "просто кошмар", в том числе, по его словам, с точки зрения самого генсека НАТО. Трамп пояснил, что испанская сторона отказывается нести финансовое бремя.

При этом американский лидер подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах Вашингтону не требуется материальная помощь союзников. Трамп заявил, что ждет от них в первую очередь лояльности.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика