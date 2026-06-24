24 июня, 22:15Транспорт
Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию
Фото: Москва 24
Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры приняты в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе указанных авиагаваней.
Ранее Домодедово и Жуковский не принимали и не выпускали самолеты для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время по согласованию рейсы также обслуживает аэропорт Внуково.
Изменения в работе аэровокзалов произошли из-за атаки БПЛА на Москву в среду, 24 июня. Всего на подлете к столице уничтожены 20 вражеских дронов, уточнял Сергей Собянин.