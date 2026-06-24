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Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры приняты в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе указанных авиагаваней.

Ранее Домодедово и Жуковский не принимали и не выпускали самолеты для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время по согласованию рейсы также обслуживает аэропорт Внуково.

Изменения в работе аэровокзалов произошли из-за атаки БПЛА на Москву в среду, 24 июня. Всего на подлете к столице уничтожены 20 вражеских дронов, уточнял Сергей Собянин.