24 июня, 21:27Мэр Москвы
Собянин: еще один летевший к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства Минобороны России нейтрализовали еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
На месте падения обломков работают экстренные службы, написал мэр.
Атака на город началась рано утром в среду, 24 июня. Всего на подлете к столице сбиты 20 беспилотников.
На фоне этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не выпускают самолеты. Авиагавань Внуково, в свою очередь, обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.