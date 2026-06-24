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24 июня, 21:27

Мэр Москвы

Собянин: еще один летевший к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства Минобороны России нейтрализовали еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают экстренные службы, написал мэр.

Атака на город началась рано утром в среду, 24 июня. Всего на подлете к столице сбиты 20 беспилотников.

На фоне этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не выпускают самолеты. Авиагавань Внуково, в свою очередь, обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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