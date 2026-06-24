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24 июня, 23:42

Происшествия

Полиция Красногорска установила всех участников избиения прохожего, снятого на видео

Фото: телеграм-канал SHOT

Сотрудники полиции оперативно установили личности несовершеннолетних, напавших на мужчину возле одного из магазинов в городском округе Красногорск. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

После проведенной проверки подростки были доставлены в отдел полиции, где их опросили в присутствии законных представителей. По данным ведомства, один из задержанных непосредственно нанес удар пострадавшему.

В настоящее время полицейские выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

Инцидент получил огласку после появления в сети публикации о группе молодых людей, которые избивали прохожих, отказывавшихся приобрести для них алкоголь. Также отмечается, что сообщений и заявлений по данному факту не поступало.

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