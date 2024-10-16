Собянин: два участка в районе Щукино будут реорганизованы в рамках КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два нежилых участка в столичном Щукине будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Речь идет о владении 32 по Волоколамскому шоссе, а также владениях 17–22 по Авиационной улице, которые расположены в непосредственной близости от станций Стрешнево МЦК и МЦД.

"Построим свыше 63 000 квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения, включая офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны", – указал мэр города.

Там проведут благоустройство и работы по развитию улично-дорожной сети. Благодаря двум проектам КРТ в СЗАО город получит еще порядка 1 800 рабочих мест, уверен Собянин.

В настоящее время в столице уже одобрены и находятся на разных стадиях возведения 96 подобных проектов комплексного развития. В планах столичных властей построить свыше 23 миллионов "квадратов" недвижимости и создать порядка 247 000 рабочих мест.

Ранее стало известно, что участок в соседнем районе Покровское-Стрешнево, расположенный в Полесском проезде, также реорганизуют по программе КРТ. Соответствующий договор заключен с "Вива Холдинг", входящим в ГК "ПИК". Общие инвестиции в проект составят почти 8,2 миллиарда рублей.

