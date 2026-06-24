Журналист телеканала Al Hadath погиб при взрыве его машины в Йемене

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В Йемене в результате подрыва автомобиля погиб корреспондент телеканала Al Hadath Мухаммед Аида. Об этом сообщает телеканал.

Отмечается, что взрывное устройство сработало в машине журналиста в городе Эль-Мукалла, административном центре провинции Хадрамаут.

В данный момент обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, погибшая в Белгородской области в марте 2025 года, посмертно получила Национальную телевизионную премию "ТЭФИ-2026". Работа девушки "Курская область. Работа операторов дронов" была признана победителем в номинации "Информационный сюжет".