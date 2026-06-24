Радиостанция "Судного дня" передала 20 сигналов за 24 июня

Фото: 123RF.com/evsin

Радиостанция "Судного дня" передала 20 сигналов в эфир за 24 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

Сигнал "клюквик", ставший 20-м, был зафиксирован в 17:10 по московскому времени. В 17:05 поступил 19-й сигнал, имевший двойное сообщение, – "флюсобоб" и "долохук". В 17:02 был зарегистрирован 18-й сигнал. В эфире прозвучало слово "мракощуп".

В 16:57 – "вурдалак" и "мазание", а в 16:49 – "амидомайн" и "зовоплед". В 16:44 поступило сообщение "битотютя", в 15:44 – "весна", в 14:53 – "поддержка", в 14:28 – "фрицотютя" и "маклер", в 13:52 – "лессолитр", в 13:03 – "пoлуoстров" и "сухоблин".

Восьмым сигналом стало сообщение "улусокорм" в 12:52, седьмым – "волокита" и "аистотитр" в 12:25, шестым – "утюгонит" в 11:35, пятым – "придирчивый" в 10:47, четвертым – "гидопрах" и "предстоящий" в 10:44, третьим – "генолис" в 10:36, вторым – "растирание" в 09:16, а самым первым – "амиловкус" в 09:11.

Ранее радиостанция передала в эфир два послания. Первое содержало слова "станонант" и "обедобуян", а второе – "клыкотрюм".

До этого были переданы два сообщения, повторившие сигналы пятилетней давности. В первой шифровке прозвучало слово "шарфотол", которое было на радио 18 августа 2021 года. Во втором сообщении фигурировал сигнал "медиумизм", услышанный до этого 10 сентября 2021-го.