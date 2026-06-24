Радиостанция "Судного дня" передала в эфир 12-й сигнал за день

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Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир 12-й раз за день и передала слово "поддержка". Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Послание передавалось в среду, 24 июня. Слово прозвучало в 14:53 по московскому времени.

В этот же день радиостанция передала пять сообщений всего за два часа. В 09:11 можно было услышать слово "амиловкус", а через пять минут – "растирание".

Третья шифровка со словом "генолис" фиксировалась в 10:36. Следующий сигнал в 10:44 содержал уже два слова – "гидопрах" и "предстоящий". А пятое послание "придирчивый" транслировалось спустя три минуты.